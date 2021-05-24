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التحالف العربي يعلن إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 6:51 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 7:05 GMT

التحالف العربي يعلن إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إحباط ما وصفه بأنه "هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر".

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المصدر: فريق التحرير

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إحباط ما وصفه بأنه ”هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر“.

وأكد التحالف العربي، في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، ”استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية“.

وذكر أن ”الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة“.

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