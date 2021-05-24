التحالف العربي يعلن إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إحباط ما وصفه بأنه ”هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر“.
وأكد التحالف العربي، في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، ”استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية“.
#عاجل #التحالف: استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) May 24, 2021
وذكر أن ”الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة“.