التحالف العربي يعلن إحباط هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إحباط ما وصفه بأنه ”هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر“.

وأكد التحالف العربي، في بيان له، نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، ”استمرار تهديد الميليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية“.

وذكر أن ”الميليشيا تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من محافظة الحديدة“.