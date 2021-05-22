السعودية.. ضبط 109 نساء في تجمع مخالف لإجراءات "كورونا"

أعلنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، ضبط 109 نساء في تجمع مخالف بإحدى قاعات المناسبات في محافظة أحد المسارحة، التي تتبع لإمارة منطقة جازان جنوب غرب السعودية.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأن الجهات المختصة في شرطة المنطقة ضبطت 109 من النساء في إحدى قاعات المناسبات بمحافظة أحد المسارحة، في تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، تم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمع محل المخالفة.