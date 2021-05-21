الملك سلمان يدين الاعتداءات الإسرائيلية في اتصال مع عباس

أدان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أبو مازن، الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين“.

وقالت الوكالة إن العاهل السعودي ”أكد لعباس إدانة المملكة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى“.

وأضاف أن المملكة ”ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس، من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي“.

من جهة أخرى، عبرت وزارة الخارجية السعودية عن ”ترحيب حكومة المملكة بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة“، مضيفة أنها ”تثمن الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن“.

ونجحت جهود دولية تقودها مصر، فجر الجمعة، في وقف التصعيد، الذي استمر 11 يومًا، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية على حدود قطاع غزة، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين بشكل متزامن.