وزير الخارجية السعودي: المحادثات بين الرياض وطهران في مرحلة "استكشافية"

أعلن وزير الخارجيّة السعودي فيصل بن فرحان في مقابلة مع وكالة فرانس برس الثلاثاء أنّ المحادثات بين السعودية وايران، هي في مرحلة ”استكشافيّة“.

وقال الوزير الموجود في باريس للمشاركة في قمّتَين دوليّتين ”بدأنا مناقشات استكشافيّة، إنّها في بدايتها“.

وأضاف بن فرحان ”نأمل أن يرى الإيرانيّون أنّ من مصلحتهم العمل مع جيرانهم بطريقة إيجابية تؤدّي إلى الأمن والاستقرار والازدهار. إذا استطاعوا أن يروا أنّ ذلك في مصلحتهم، يمكن أن يكون لديّ أمل. حاليّاً، نحن في مرحلة مبكرة“ من المناقشات.

وردّاً على سؤال حول تأثير نتيجة الانتخابات الرئاسيّة الإيرانيّة المرتقبة في 18 حزيران/يونيو على السياسة الإقليميّة لطهران، اعتبر بن فرحان أنّ هذا التأثير سيكون ضئيلاً ذلك أنّ السياسة الخارجيّة يُقرّرها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقال بن فرحان إنّ ”دور المرشد الأعلى أساسي، لذلك لا نعتقد أنّه سيكون هناك أيّ تغيير جوهري في سياسة إيران الخارجيّة“.