محمد بن سلمان: السعودية تدعم الجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف في دول الساحل والصحراء

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود اليوم الثلاثاء، أن المملكة تدعم الجهود الدولية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات التي كان منها اتفاق جدة التاريخي للسلام بين أثيوبيا وإرتريا.

وقال أن ”المملكة تقدم دعما للجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف في كل من دول الساحل والصحراء، حيث قدمت المملكة دعما بمبلغ 122.263 مليون دولار، لجهود محاربة الإرهاب وتحسين القدرات الأمنية لتلك الدول“.

جاء ذلك خلال كلمة المملكة التي ألقاها الأمير محمد بن سلمان – عبر الاتصال المرئي – أمام ”قمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا“، التي عقدت، اليوم، في باريس.

وأضاف ولي العهد السعودي: ”نعمل حاليا مع شركائنا في دول تجمع الساحل ”ساداك“ وفي مقدمتها جنوب أفريقيا على دعم قدرات قوات الأمن في موزنبيق لمجابهة الجماعات المتطرفة لترسية دعائم الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية“.

وأردف: ”كما أن مواقف المملكة تؤكد على أهمية التنمية في دول القارة الأفريقية وتعزيز الاستثمار فيها، ونتطلع إلى عقد القمة السعودية ـ الأفريقية، والقمة العربية ـ الأفريقية قريبا والتي تأجلت بسبب الجائحة“.

وختم بالإعراب عن أمله في أن تتوصل هذه القمة إلى حلول مبتكرة تساعد دول القارة على الخروج من دوامة الديون وتضمن لهذه الدول القدرة على استغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية وتجعل ما نقدمه من استثمارات مفيدة لاقتصادها ومجتمعاتها، ما يجعلها قادرة على تحقيق التنمية المستدامة التي تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية مثل خفض نسبة البطالة وتخفيض نسبة الفقر.