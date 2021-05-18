السعودية تستدعي السفير اللبناني للاحتجاج على تصريحات وزير الخارجية شربل وهبة

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنديدها واستنكارها الشديدين للتصريحات المسيئة الصادرة عن وزير خارجية لبنان في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، التي أدلى بها في مقابلة متلفزة، تطاول فيها على المملكة وشعبها، بحسب بيان سعودي رسمي.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“: إن ”وزارة الخارجية إذ تعرب عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لتؤكد مجددًا على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين“.

وأضاف البيان: ”نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة؛ للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص“.

#عاجل#وزارة_الخارجية: نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية. https://t.co/S06SMbgSNT — واس العام (@SPAregions) May 18, 2021

من جهتها، أكدت الرئاسة اللبنانية على أن “ اتهام وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، المملكة العربية السعودية دون أن يسميها، بتمويل تنظيم داعش الإرهابي، هو رأي شخصي ولا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية“.

وأشار بيان أصدره المكتب الإعلامي للرئاسة، اليوم، إلى أن ”بعض ما جاء في حديث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة.. أثار ردود فعل هدفت إلى الإساءة إلى العلاقات الأخوية القائمة بين لبنان ودول الخليج الشقيقة، وبدأ ذلك واضحا من خلال ما صدر من مواقف سياسية إضافة إلى الحملة الإعلامية المبرمجة التي رافقتها على رغم التوضيح الذي صدر عن الوزير المعني بأنه لم يسم دول الخليج في معرض كلامه“.

وأكد بيان الرئاسة اللبنانية ”على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وأن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين ليل أمس، يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية، ورئيسها العماد ميشال عون الحريص على رفض ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصا“.