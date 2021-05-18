الحريري يهاجم وزير الخارجية شربل وهبة بعد تصريحات "مسيئة" للخليج.. وعون يتبرأ

تبرأت رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، من تصريحات وزير الخارجية شربل وهبة التي اعتبرت مسيئة لدول الخليج، كما هاجم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري التصريحات ذاتها مشيرا إلى أنها تخرب العلاقات العربية اللبنانية.

وأثار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، شربل وهبة، ردود فعل غاضبة بشكل واسع بعدما لمح لدور خليجي في تمويل تنظيم داعش، وتهجم على ضيف سعودي خلال لقاء تلفزيوني على قناة الحرة الفضائية مساء الاثنين.

وظهر الوزير وهبه في لقاء على قناة ”الحرة“ الأمريكية في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، وهو يتحدث عن الوضع السياسي لبلاده وعلاقة لبنان بدول المنطقة والعالم والوضع الداخلي للبلد، بمشاركة ضيوف آخرين.

وقال وهبة خلال اللقاء: ”… الدواعش ياللي جابوا لنا إياهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة… دول المحبة جابوا لنا الدولة الإسلامية، زرعولنا إياها بسهل نينوى وبالأنبار وبتدمر“، وهي مناطق من سوريا والعراق سيطر عليها التنظيم في عام 2014.

وعندما سُئل ”عم تحكي عن دول الخليج؟“ قال وهبة إنه لا يريد أن يذكر أسماء. لكن عندما سئل عما إذا كانت دول الخليج قد مولت التنظيم المتشدد، قال وهبة ”بتمويل مني أنا كأن؟“.

وخلال مداخلة للمحلل السياسي السعودي، سلمان الأنصاري، والذي يشغل منصب رئيس مجلس العلاقات السعودية الأمريكية (غير رسمي)، انسحب الوزير وهبة من اللقاء متهمًا الأنصاري بإهانة الرئيس اللبناني ميشيل عون.

وبينما هم الوزير بالمغادرة، قال إنه لا يسمح لواحد من ”أهل البدو“ بإهانة الرئيس عون، قبل أن تقطع القناة المقابلة وتعود من جديد بعد إقناع الوزير بإكمال المقابلة.

عون: لا يمثل الدولة

وقال بيان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، نشره حسابها على تويتر: ”إن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الى محطة ”الحرة“ مساء امس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون“.

رئاسة الجمهورية: ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الى محطة "الحرة" مساء امس من مواقف يعبر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس عون — Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 18, 2021

وتابع: ”رئاسة الجمهورية تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وحرص الرئيس عون على رفض ما يسيء الى الدول الشقيقة والصديقة عموما، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج خصوصًا“.

الحريري: تقوض العلاقات

وعبر رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن رفضه للتصريحات، قائلاً إنها يمكن أن تقوض العلاقات الخارجية في وقت يواجه فيه لبنان أزمات عديدة.

وقال الحريري في بيان رسمي لمكتبه الإعلامي، نُشر عبر تويتر ”أضاف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي مأثرة جديدة الى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية“.

صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري الآتي:

اضاف وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي مأثرة جديدة الى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية،

(١/٤) — Saad Hariri (@saadhariri) May 17, 2021

وأضاف البيان: ”كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الاشقاء العرب“.

وتابع ”إن الكلام الذي أطلقه وزير الخارجية على قناة الحرة، كلام لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح ابنائه في البلدان العربية“.

واختم بيان الحريري بالقول: ”وإذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فانه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الاشقاء في الخليج العربي ويرفضون الافراط المشين في الاساءة لقواعد الاخوة والمصالح المشتركة“.