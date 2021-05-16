فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومستجدات المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الأحد، مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمستجدات في المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وذكرت الوكالة أن وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي، استعرضا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، والمستجدات في المنطقة.

سمو #وزير_الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي، استعرضا خلاله العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وسُبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في #فلسطين، والمستجدات في المنطقة.#واس_عام pic.twitter.com/IsT6KRRRsW — واس العام (@SPAregions) May 16, 2021

واندلعت مواجهات بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والقوات الإسرائيلية، تمثلت بقيام المقاومة بإطلاق صواريح تجاه المدن الإسرائيلية، فيما رد الجيش الإسرائيلي بعنف وأغار على مواقع قال إنها تتبع لحركة حماس، وفصائل أخرى.

وجاءت تلك المواجهات في أعقاب قيام القوات الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة والمواجهة مع المصلين، وكذلك التوجه لترحيل عدد من أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس.