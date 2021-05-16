السعودية ترفض الإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية وتطالب بتدخل دولي لوقف العمليات العسكرية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، رفض المملكة، للإجراءات الإسرائيلية الاستفزازية في القدس الشرقية، مطالبا بتدخل دولي عاجل لوقف العمليات العسكرية.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقال بن فرحان في كلمته، إن السعودية تعلن عن ”رفضها التام واستنكارها الشديد تجاه ما صدر من خطط وإجراءات إسرائيلية استفزازية تستهدف إخلاء منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية بالقوة، وجميع الأعمال العسكرية التي أوقعت ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال“.

وأضاف أن المملكة ترفض ”جميع الإجراءات التي من شأنها أن تقوض فرص استئناف عملية السلام وسبل تنفيذ مبادرة السلام العربية وتنسف كل الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة“.

وأضاف أن السعودية ”تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام التصعيد الخطير، والتحرك بشكل عاجل لوقف العمليات العسكرية فورا وإدخال المساعدات وعلاج الجرحى والعمل على إحياء المفاوضات المبنية على التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين“.

وأكد أن الرياض ”تدعم جميع الجهود الرامية لوقف إطلاق النار“.

وزير الخارجية السعودية الأمير #فيصل_بن_فرحان: نرفض الخطط الإسرائيلية لإخلاء منازل الفلسطينيين بالقوة.. و #القدس الشرقية أرض فلسطينية لا مساس بهاpic.twitter.com/PJNR4EBdl5 — إرم نيوز (@EremNews) May 16, 2021

من جانبه، دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، نظرائه في المنظمة، إلى ”تشكيل جبهة دولية للتصدي بقوة للجرائم والتصعيد الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، بما في ذلك التحرك في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والمحاكم الدولية“.

وأكد المالكي في كلمته، ”أهمية تشكيل هذه الجبهة لتحميل الاحتلال المسؤولية، ولمساءلته ومحاسبته، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليه“، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف: ”إننا منفتحون في العمل معكم، ومع المجتمع الدولي من أجل دعم صمود أبناء شعبنا، وإفشال مؤامرة تقويض حقوقه، وتفعيل القرارات الأممية، وقرارات منظمة التعاون، والتحرك المشترك ومن خلال سفراء المنظمة“.

وبدأ وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، ظهر الأحد، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.