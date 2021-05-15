بدعوة من السعودية.. اجتماع طارئ اليوم على مستوى وزراء الخارجية

يعقد اليوم الأحد، الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، لبحث الأحداث الدامية والتصعيد الإسرائيلي في القدس وقطاع غزة.

وياتي الاجتماع بعد دعوة من المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية ودولة مقر منظمة التعاون الإسلامي.

وسيرأس الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله.

وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل شن غاراتها العنيفة على غزة، كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، أن القصف الإسرائيلي الحالي على القطاع مسح عوائل كاملة من السجل المدني الفلسطيني، بعد تعرض أفرادها للقصف من قبل الطائرات الإسرائيلية، حيثُ بلغ عدد شهداء القطاع جراء القصف 145 شهيدًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، ”مازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس حرب الإبادة بحق العوائل الفلسطينية، التي أخرجت 10 عوائل منها من السجل المدني الفلسطيني راح ضحيتها 38 شهيدا“، مؤكدًا ”أن لتلك العائلات 21 طفلًا و11 سيدة وعشرات الإصابات المختلفة“.

وأضاف أن ”اجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة لهذه اللحظة بلغ 145 شهيدا، منهم 41 طفلا و23 سيدة، إضافة إلى 1100 جريح منهم 313 طفلا و206 سيدات“، مبينًا أن ”هناك 38 إصابة شديدة الخطورة، و248 إصابة بحالة متوسطة“.