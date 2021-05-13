الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم (فيديو)

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، في مدينة ”نيوم“، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
#فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صباح اليوم صلاة #عيد_الفطر المبارك.#واس pic.twitter.com/xnN0T2mpEC
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2021
وقالت الوكالة إن المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، أمَّ المصلين بعد أن أكد في الخطبة ”ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية، وما أنعم به الله علينا في بلادنا المباركة من نعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف“.
وأضافت الوكالة أن عددا من الأمراء والمسؤولين شارك صلاة عيد الفطر إلى جانب الملك سلمان بن عبدالعزيز.
#خادم_الحرمين_الشريفين يؤدي صباح اليوم صلاة #عيد_الفطر_المبارك.https://t.co/JDR287tQ7M#واس pic.twitter.com/5uo1xBKHtE
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2021
وأوضحت الوكالة السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أدى صلاة العيد في العاصمة الرياض.
ونشرت الوكالة مقطعا ظهر فيه ولي العهد في المسجد وقد شارك معه في الصلاة عدد من المسؤولين.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يؤدي صلاة #عيد_الفطر المبارك في #الرياض.#واس pic.twitter.com/DeJ7kTUXjL
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2021