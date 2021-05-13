الملك سلمان بن عبدالعزيز يؤدي صلاة عيد الفطر في نيوم (فيديو)

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، صلاة عيد الفطر المبارك، في مدينة ”نيوم“، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وقالت الوكالة إن المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالعزيز بن نوح، أمَّ المصلين بعد أن أكد في الخطبة ”ما لعيد الفطر المبارك من فضائل ومقاصد شرعية، وما أنعم به الله علينا في بلادنا المباركة من نعم كثيرة تستوجب الشكر، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف“.

وأضافت الوكالة أن عددا من الأمراء والمسؤولين شارك صلاة عيد الفطر إلى جانب الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضحت الوكالة السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أدى صلاة العيد في العاصمة الرياض.

ونشرت الوكالة مقطعا ظهر فيه ولي العهد في المسجد وقد شارك معه في الصلاة عدد من المسؤولين.