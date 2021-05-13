التحالف يعلن إحباط "عمل عدائي" حوثي استهدف السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط ”عمل عدائي“ من قبل المليشيا الحوثية استهدف المملكة العربية السعودية.

وأوضح التحالف أنه اعترض ودمر 8 طائرات بدون طيار و3 صواريخ بالستية أطلقت باتجاه المملكة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وندد التحالف بـ“المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

ويأتي هذا الهجوم الحوثي في الوقت الذي يحتفل فيه العالم الإسلامي بحلول عيد الفطر.

ومنذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، العودة عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، كثفت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها ضد الأهداف المدنية في السعودية، مستخدمة تقنيات تشير تقارير استخباراتية إلى أنها تسلمتها من طهران، لا سيما الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة المسيرة.