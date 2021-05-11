وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره التركي في مكة المكرمة

استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووفدا مرافقا له، بمقر الخارجية السعودية في مكة المكرمة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“: ”إنه جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية“.

وأشارت إلى أنه حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد محمد الثقفي، ومدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة الوزير المفوض هاني محمد مؤمنة، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.