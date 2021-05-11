خالد بن سلمان في بغداد لبحث التعاون والتنسيق بين السعودية والعراق

أدى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان آل سعود، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد؛ حيث التقى عددًا من المسؤولين العراقيين على رأسهم رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

وقال بن سلمان إنه ناقش آفاق التعاون والتنسيق بين كل من السعودية والعراق.

وذكر الأمير السعودي في تغريدة على تويتر: ”خلال زيارتي العراق الشقيق، تشرفت بنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله-، لفخامة رئيس الجمهورية السيد برهم صالح، وتمنياتهما لفخامته والشعب العراقي مزيدا من التقدم والاستقرار والازدهار، كما استعرضت مع فخامته العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها“.

خلال زيارتي العراق الشقيق، تشرفت بنقل تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهم الله-، لفخامة رئيس الجمهورية السيد برهم صالح، وتمنياتهما لفخامته والشعب العراقي مزيد التقدم والاستقرار والازدهار، كما استعرضت مع فخامته العلاقات الأخوية وما يبذل في سبيل النهوض بها. pic.twitter.com/fujl3CX3vm — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 11, 2021

وتابع: ”كما التقيت خلال هذه الزيارة بأخي دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وأخي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزميلي معالي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، حيث بحثت اللقاءات آفاق التعاون والتنسيق بين بلدينا وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المُشترك“.

كما التقيت خلال هذه الزيارة بأخي دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وأخي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزميلي معالي وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري، حيث بحثت اللقاءات آفاق التعاون والتنسيق بين بلدينا وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المُشترك. pic.twitter.com/ontNV2smpo — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) May 11, 2021

وقال: ”لقد سعدت بما شاهدته ولمسته من حفاوة استقبال خلال الزيارة للعراق، ذلك البلد العزيز الشامخ بإنسانه والكبير بتاريخه والعظيم بإرثه وعراقته وشعبه الوفي والأصيل، وستبقى المملكة إلى جانب العراق الشقيق بأخوّة من القلب وبشراكة لا تنضب“.