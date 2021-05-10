سقوط مقذوف حوثي في إحدى القرى الحدودية بجازان (صور)

أعلنت السلطات السعودية فجر اليوم، سقوط مقذوف حوثي في منطقة جازان دون وقوع خسائر بالأرواح.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وأضاف، أنه بمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح سقوط مقذوف عسكري في فناء أحد المنازل، نتج عنه تضرر المنزل وعدد من المركبات المدنية بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

والإثنين، أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن بقيادة السعودية، أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أُطلقت باتجاه مطار أبها في جنوب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي: ”تم اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة“.