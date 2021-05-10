السعودية.. تحذير من دعوات مجهولين لجمع تبرعات خيرية خارج المملكة

حذرت رئاسة أمن الدولة في السعودية من الاستجابة لدعوات مجهولين على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعي جمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.

وقالت في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) إنه لوحظ في الآونة الأخيرة رسائل ودعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة، تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات للمساهمة في العمل الخيري.

ودعت رئاسة أمن الدولة الراغب في التبرع داخل المملكة أن يتوجّه إلى القنوات المصرّح لها في الداخل، وأما من يرغب التبرع للخارج فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.