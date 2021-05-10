محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الإثنين إلى مدينة جدة في مستهل زيارة رسمية للسعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان في استقبال أمير قطر لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الديوان الأميري في قطر أن الشيخ تميم سيزور مدينة جدة السعودية، حيث سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب الديوان الأميري؛ تأتي زيارة الشيخ تميم للسعودية تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.