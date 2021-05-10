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محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 21:01 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 21:30 GMT

محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الإثنين إلى مدينة جدة في مستهل زيارة رسمية للسعودية. #ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل

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المصدر: فريق التحرير

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الإثنين إلى مدينة جدة في مستهل زيارة رسمية للسعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان في استقبال أمير قطر لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الديوان الأميري في قطر أن الشيخ تميم سيزور مدينة جدة السعودية، حيث سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب الديوان الأميري؛ تأتي زيارة الشيخ تميم للسعودية تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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