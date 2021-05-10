محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في جدة

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الإثنين إلى مدينة جدة في مستهل زيارة رسمية للسعودية.
#ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل #أمير_قطر الشيخ #تميم_بن_حمد لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي في #جدة #إرم_نيوز #السعودية #قطر pic.twitter.com/iFSbFfC7DI
— إرم نيوز (@EremNews) May 10, 2021
وقالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان في استقبال أمير قطر لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
pic.twitter.com/cpUpTpzE5T #ولي_العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل #أمير_قطر الشيخ #تميم_بن_حمد في #جدة
— إرم نيوز (@EremNews) May 10, 2021
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الديوان الأميري في قطر أن الشيخ تميم سيزور مدينة جدة السعودية، حيث سيلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب الديوان الأميري؛ تأتي زيارة الشيخ تميم للسعودية تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.