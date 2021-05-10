أخبار

السعودية.. توقيف 138 شخصا بتهم فساد خلال رمضان
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 20:27 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 21:25 GMT

السعودية.. توقيف 138 شخصا بتهم فساد خلال رمضان

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، يوم الإثنين، عن توقيف 138 مواطناً ومقيماً بتهم فساد مختلفة خلال شهر رمضان المبارك. وقالت الهيئة الحكومية،

+A -A
المصدر: الرياض – إرم نيوز

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، يوم الإثنين، عن توقيف 138 مواطناً ومقيماً بتهم فساد مختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الهيئة الحكومية، في بيان لها، إنها أوقفت 138 مواطناً ومقيماً بعد أن باشرت خلال الشهر الفضيل مهامها، وحققت مع 588 متهماً في قضايا إدارية وجنائية.

وأوضحت ”نزاهة“ أن من بين الموقوفين موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأشارت إلى أن المقبوض عليهم متورطون بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play