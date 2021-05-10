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التحالف العربي يحبط هجوما وشيكا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر
تاريخ النشر: 10 مايو 2021 19:30 GMT
تاريخ التحديث: 10 مايو 2021 19:55 GMT

التحالف العربي يحبط هجوما وشيكا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

أحبطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، عملية تفجير كانت الميليشيات الحوثية بصدد تنفيذها، عبر زورق مسير. ونقلت وكالة الأنباء

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المصدر: فريق التحرير

أحبطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، عملية تفجير كانت الميليشيات الحوثية بصدد تنفيذها، عبر زورق مسير.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، أن التحالف العربي قام بـ“إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر“.

وقال التحالف إنه ”اعترض قاربا محملا بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر“.

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