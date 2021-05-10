التحالف العربي يحبط هجوما وشيكا بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر

أحبطت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الاثنين، عملية تفجير كانت الميليشيات الحوثية بصدد تنفيذها، عبر زورق مسير.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، أن التحالف العربي قام بـ“إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر“.

#عاجل

التحالف : إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورق مفخخ من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 10, 2021

وقال التحالف إنه ”اعترض قاربا محملا بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر“.