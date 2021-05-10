مجسمات جمالية للفنانة السعودية شاليمار الشربتلي تثير انتقادات واسعة

وجه أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، يوم الإثنين، بإزالة المجسمات الجمالية للفنانة السعودية شالميار الشربتلي، التي تم نصبها في أماكن عامة بمدينة جدة، بالتزامن مع انتقادات واسعة للمجسمات ولمصممتها ولأمانة محافظة جدة التي نصبتها.

وجاء تدخل الأمير خالد الفيصل الذي عزاه إلى أن تلك المجسمات تمثل تشويها للمشهد البصري لمحافظة جدة، بعد ساعات من بيان رسمي لأمانة محافظة جدة قالت فيه إن تلك المجسمات موجودة بشكل مؤقت، وستتم إزالتها واستبدالها بمجسمات جديدة.

ونصبت الأمانة المجسمات، وهي عبارة عن سيارات تالفة تم إصلاح هياكلها الخارجية وطلائها بألوان مختلفة، في عدد من المواقع بالمدينة الساحلية، ضمن مشروع يحمل اسم ”رسم وطن“ ويستهدف تحسين المشهد البصري في المدينة.

#أمانة_جدة تدشن مبادرة رسم وطن في ممشى التحلية، وذلك في إطار مبادرات تحسين المشهد البصري في بمحافظة #جدة.https://t.co/ulPXfOrCBa pic.twitter.com/mk1LJ3dK78 — أمانة محافظة جدة (@JeddahAmanah) May 8, 2021

لكن صور السيارات بألوانها المتداخلة أثارت انتقادات واسعة بعد نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب سعوديون كثر الأمانة بإزالة تلك السيارات، والاستعانة بفنانين للإشراف على هكذا مبادرات.

من سناب اخبار جدة

سيارات تالفة تم رفعها سابقاً من أحياء #جدة تم الآن إعادة تدويرها بعدة مواقع ،، رأيكم في الفكرة ؟ pic.twitter.com/c9Ubd5xZre — أخبار جدة | jeddah news (@jeddahnews_) May 8, 2021

ونشر الأمير طلال محمد العبدالله الفيصل صورةً لإحدى السيارات، وكتب معلقاً عليها: ”هذا التشوه البصري بحد ذاته“، لترد عليه مواطنته غادة غنيم آل غنيم بالقول: ”وفي الحقيقة قمة القبح.. لسا الصورة أحسن.. للأسف ما أعرف كيف تمت الموافقة عليها وأتمنى ما نستعجل مستقبلا“.

وفي الحقيقة قمة القبح.. لسا الصورة أحسن.. للأسف ما أعرف كيف تمت الموافقة عليها وأتمنى ما نستعجل مستقبلا — غاده غنيم آل غنيم (@GhadahAlghunaim) May 9, 2021

وقال الإعلامي السعودي عبدالله الفقيّر، في تعليق غاضب من المجسمات الجديدة: ”لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم آجرنا في ابصارنا“.

لاحول ولا قوة إلا بالله

اللهم آجرنا في ابصارنا — عبدالله الفقيّر (@A_alfugaier) May 10, 2021

وقدم بعض المدونين السعوديين اقتراحات لأمانة محافظة جدة تتعلق بالمجسمات، مثل الإشارة لمجسمات جميلة في مدن سعودية أخرى، أو الاستعانة بفنانين آخرين لهم تجارب ناجحة مع المجسمات.

الى أمانة جدة : هذا حساب الفنان التشكيلي والنحات الأستاذ نبيل نجدي – @nabeel1najdi2 , مبدع وعراب المجسمات الجمالية في ينبع الصناعية. هذه السيارات ماهي إلا نوع من أنواع التشوه البصري اللي نشوفه تحت مسمى " تحسين المشهد البصري" pic.twitter.com/1ng5armra8 — Eng.Abdul Alshammari (@AbdulAlshammari) May 10, 2021

شوف الطائف مثلاً pic.twitter.com/mmU42nt1uE — Raed Ghallab 👨🏻‍✈️ رائد غلاب| رائد أعمال (@GhallabRaed) May 9, 2021

هذي رسمت عليها مع طلابي بالمركز الصيفي للهيئة الملكية 2018 .. اتصور فكرة الاستفادة من السيارات التالفة كويسة لكنهم استعجلو شوي في التصاميم المنفذة عليها .. ! pic.twitter.com/3Vc1TBe3G8 — محمد بنتن (@bantan3) May 8, 2021

لكن أحد المغردين ذهب لأبعد من ذلك، وقال في تغريدة غاضبة: ”الكرام في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، هذا العمل تم في دوار الامير عبدالمجيد وفشل وتم ازالته وقد كلف الدولة، والان يتم في التحلية وهو فاشل ايضا وسيتم ازالته بكل تأكيد لأنه تشوه بصري ولم يعجب احد الا (من يجب محاسبته في الأمانة).. نتمنى ان يتم التحقيق في هذا الهدر علما ان (فنانتهم بنت احد التجار)“.

الكرام في @nazaha_gov_sa هذا العمل تم في دوار الامير عبدالمجيد وفشل وتم ازالته وقد كلف الدولة، والان يتم في التحلية وهو فاشل ايضا وسيتم ازالته بكل تأكيد لانه تشوه بصري ولم يعجب احد الا "من يجب محاسبته في الامانة".. نتمنى ان يتم التحقيق في هذا الهدر علما ان "فنانتهم بنت احدالتجار" — Ali Abdullah (@you4ever0) May 8, 2021

وبعد آلاف الانتقادات التي تلقتها الأمانة، ردت ببيان رسمي، يوم الإثنين، قالت فيه إنها ”تشكر السكان على تفاعلهم مع المبادرة، وتؤكد استجابتها لآرائهم ومقترحاتهم بهدف تحسين المشهد البصري بمحافظة جدة“.

وأضافت أن مجسمات السيارات التالفة تمت بالتعاون مع الفنانة شاليمار الشربتلي، وبتبرع منها، لتسليط الضوء على أهمية إعادة التدوير وتحويل السيارات التالفة إلى مجسمات جمالية.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن إنشاء 3 منصات ثابتة لعرض مجسمات الفنانين الراغبين في المشاركة بشكل دوري، وذلك بعد انتهاء فترة عرض مبادرة السيارات من خلال رابط منصة ”يلا جدة“ التي تتيح تلقي الاقتراحات والمشاركة في مشروعات الأمانة.

والفنانة شاليمار شربتلي هي رسامة سعودية، ولدت سنة 1971 لأب سعودي هو رجل الأعمال حسن عباس شربتلي، وأم مصرية، وهي زوجة المخرج السينمائي المصري خالد يوسف.