وزير الخارجية التركي يصل الرياض في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الرياض، يوم الإثنين، في زيارة رسمية تستمر ليومين، يلتقي خلالها نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان نقلته ”الأناضول“ أن الوزيرين سيبحثان ”العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب التشاور حول القضايا الإقليمية“.

من جانبها، نشرت قناة ”تي آر تي“ التركية عبر حسابها في تويتر، صورا للحظة وصول أوغلو إلى الرياض.

وذكرت القناة أن المباحثات تشمل ”بحث العلاقات السعودية التركية، وبحث قضايا إقليمية على رأسها الهجوم الإسرائيلي على المسجد الأقصى“.

وتلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا، قبل أيام قليلة، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وذكرت ”واس“ أن أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ أردوغان، الملك سلمان، بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

وضاعفت تركيا في الأيام الفترة الماضية، بوادر الانفتاح حيال المملكة العربية السعودية وحلفائها، بعد أعوام من التوتر الشديد.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قال في آذار/ مارس الماضي، إن ”لا سبب لكي لا تتحسن علاقاتنا مع السعودية“.

وأعربت الخارجية التركية في الشهر ذاته عن ”قلقها“ بعد الهجمات على منشآت نفطية في السعودية نسبت إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن.