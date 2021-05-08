عادل الجبير: الحقائق في قضية اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم ضد السعودية

اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مساء اليوم السبت، أن الحقائق التي ظهرت فيما يتعلق بقضية اختراق هاتف الملياردير جيف بيزوس دحضت مزاعم أولئك الذين حاولوا الإساءة للسعودية واتهامها بأنها وراء عملية الاختراق.

وأضاف الجبير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: ”الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه“.

الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه.

هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟ — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) May 8, 2021

وتساءل الوزير السعودي، ”هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟“.