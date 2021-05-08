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عادل الجبير: الحقائق في قضية اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم ضد السعودية
تاريخ النشر: 08 مايو 2021 18:09 GMT
تاريخ التحديث: 08 مايو 2021 19:10 GMT

عادل الجبير: الحقائق في قضية اختراق هاتف جيف بيزوس دحضت المزاعم ضد السعودية

اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مساء اليوم السبت، أن الحقائق التي ظهرت فيما يتعلق بقضية اختراق هاتف الملياردير جيف بيزوس دحضت مزاعم أولئك

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المصدر: فريق التحرير

اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير مساء اليوم السبت، أن الحقائق التي ظهرت فيما يتعلق بقضية اختراق هاتف الملياردير جيف بيزوس دحضت مزاعم أولئك الذين حاولوا الإساءة للسعودية واتهامها بأنها وراء عملية الاختراق.

وأضاف الجبير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع ”تويتر“: ”الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية (اختراق هاتف جيف بيزوس)، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه“.

وتساءل الوزير السعودي، ”هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟“.

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