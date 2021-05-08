السعودية ومصر تنددان بالإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس

أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها لما صدر بخصوص خطط وإجراءات ”إسرائيل“ لإخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، شددت وزارة الخارجية على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت وزارة الخارجية وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

.. ومصر ترفض

في السياق ذاته أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، الرفض الكامل لأي ممارسات غير قانونية تستهدف النيل من الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني، لا سيما تلك المتعلقة باستمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين، لما تمثله من انتهاك للقانون الدولي، وتقويض لفرص التوصل إلى حل الدولتين، وتهديد لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان حافظ، في بيان، المساعي الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي ”الشيخ جراح“ بالقدس الشرقية، والتي تمثل انتهاكاً لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارًا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

والأزهر يستنكر

من جانبه وصف شيخ الأزهر، أحمد الطيب، اقتحام ساحات المسجد الأقصى بالاعتداء السافر على المصلين الآمِنين، ومن قَبلِها الاعتداء بالسلاح على التظاهرات السلمية بحي الشيخ جراح بالقدس وتهجير أهله بـ“إرهابٌ صهيوني غاشم في ظل صمت عالمي مخزٍ“.

وأكد الطيب، في بيان عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، أن ”الأزهر الشريف، علماء وطلابا، يتضامن كليًّا مع الشعب الفلسطيني المظلوم في وجه استبداد الكيان الصهيوني وطغيانه، داعيًا الله أن يحفظهم بحفظه، وينصرهم بنصره فهم أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة“.