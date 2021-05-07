محمد بن سلمان وعمران خان يوقعان اتفاق إنشاء "مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني"

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الجمعة، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث وقعا على اتفاق إنشاء ”مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني“، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وقالت الوكالة إن ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الباكستاني شهدا مراسم توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم ثنائيتين بين السعودية وباكستان، تتضمن الأولى اتفاق التعاون في مجال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والثانية اتفاقا للتعاون في مجال مكافحة الجريمة.

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سمو #ولي_العهد ورئيس وزراء #باكستان يعقدان جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات الثنائية .. ويوقعان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني .. ويشهدان التوقيع على اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم.https://t.co/AJJ6fOaIsQ#رئيس_وزراء_باكستان_في_السعودية#واس pic.twitter.com/70jnppT2ne — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 7, 2021

كما وقعا مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف، إضافة لمذكرة تفاهم إطارية لتمويل المشاريع المؤهلة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل والمياه والاتصالات، بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية باكستان.

وأشاد عمران خان خلال اللقاء بالدور القيادي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ”في تعزيز الوحدة الإسلامية، والدور الإيجابي للمملكة في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية، ومساعيها من أجل السلام والأمن الإقليمي والدولي“؛ وفق ما ذكرته وكالة ”واس“.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد وصل في وقت سابق مساء اليوم إلى السعودية؛ حيث كان في استقباله بالمطار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.