السعودية.. وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة والدة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية واس.

وذكر بيان للديوان نقلته الوكالة: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها إن شاء الله اليوم الخميس الموافق 24 / 9 / 1442هـ في مكة المكرمة“.

والأمير محمد بن عبدالرحمن هو حفيد مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز آل سعود، وهو نائب أمير منطقة الرياض منذ العام 2017، ومستشار في الديوان الملكي منذ العام 2016.

ووالد الأمير محمد هو الأمير عبدالرحمن الابن السادس عشر للملك عبدالعزيز، ووالدته الراحلة هي حصة بنت ثقل تميم القرفاني الشيباني العتيبي.