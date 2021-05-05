أخبار

محمد بن زايد يلتقي محمد بن سلمان في جدة
تاريخ النشر: 05 مايو 2021 16:34 GMT
تاريخ التحديث: 05 مايو 2021 17:35 GMT

محمد بن زايد يلتقي محمد بن سلمان في جدة

وصل ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة جدة، مساء اليوم الأربعاء. والتقى الشيخ محمد فور وصوله مع ولي

+A -A
المصدر: فريق التحرير

وصل ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة جدة، مساء اليوم الأربعاء.

2021-05-333333333

والتقى الشيخ محمد فور وصوله مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

واستعرض الشيخ محمد وولي العهد السعودي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

2021-05-6-4

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة عبر ”تويتر“: ”التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان..بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك ..وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play