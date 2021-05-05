محمد بن زايد يلتقي محمد بن سلمان في جدة

وصل ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد إلى مدينة جدة، مساء اليوم الأربعاء.

والتقى الشيخ محمد فور وصوله مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل ولي عهد أبو ظبي الشيخ #محمد_بن_زايد في مدينة #جدة ويبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرهاpic.twitter.com/tloOgYQEw0 — إرم نيوز (@EremNews) May 5, 2021

واستعرض الشيخ محمد وولي العهد السعودي العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

وقال ولي عهد أبوظبي في تغريدة عبر ”تويتر“: ”التقيت اليوم في جدة أخي الأمير محمد بن سلمان..بحثنا علاقاتنا الإستراتيجية التي نمضي فيها معاً بقوة وإرادة صادقة في إطار من الأخوة والثقة والمصير المشترك ..وتبادلنا الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وتكثيف التعاون في مواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار في المنطقة“.