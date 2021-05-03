الدفاعات السعودية تدمر طائرة بدون طيار مفخخة كانت تستهدف جنوب المملكة

قالت وكالة الانباء السعودية الرسمية ”واس“ فجر اليوم نقلا عن بيان للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، إن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرة مسيرة ملغومة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وفجر الأحد، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة دون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه مدينة خميس مشيط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ على لسان التحالف قوله: ”إن انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين“.

وقال التحالف إنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.