تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه مدينة خميس مشيط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ على لسان التحالف قوله: ”إن انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين“.

وقال التحالف، إنه يتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

وفجر السبت، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، تدمير هدف جوي معاد أطلق تجاه مدينة جدة.

والأربعاء الماضي، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقت تجاه المملكة.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان، إنه اعترض طائرة من دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لاستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف التحالف أن ”انتهاكات الميليشيا الحوثية الإرهابية جسيمة للقانون الدولي الإنساني بمحاولة استهداف المدنيين“.