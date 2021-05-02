محافظة سعودية تسجل نسبة "صفر" بطالة

قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، يوم السبت، إن محافظة العلا المطلة على البحر الأحمر في شمال غرب البلاد، سجلت نسبة ”صفر“ بطالة بعد أن التحق كل الباحثين عن عمل فيها بوظائف.

وكان الوزير الخطيب يتحدث في ندوة حكومية بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق ”رؤية 2030″، وهي خطة تنموية عملاقة، عندما أشار للوظائف التي وفرها قطاع السياحة الحديث النشأة للمتعطلين عن العمل.

وذكر الخطيب أن جميع الشبان والشابات السعوديين الباحثين عن عمل في العلا، وجدوا وظائف، حيث تشهد المحافظة بالفعل نشاطاً لافتاً بفعل المشاريع السياحية والترفيهية التي تبنيها المملكة هناك، وبينها ”نيوم“ و ”البحر الأحمر“.

فيديو | #وزير_السياحة: أعلنا عن 100 ألف وظيفة في قطاع السياحة والبطالة في محافظة #العلا "صفر"#الإخبارية pic.twitter.com/veVPPikEhC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2021

وقال الخطيب إن من بين مئة ألف وظيفة تم الإعلان عنها هذا العام في قطاع السياحة، تم شغل 15 ألف وظيفة في الربع الأول، فيما أقيمت آلاف الدورات التدريبية للراغبين في العمل بالقطاع.