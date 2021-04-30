محمد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأمريكي لليمن جهود التوصل لحل سياسي شامل

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ، جهود التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في الرياض، يوم الجمعة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت ”واس“ أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.