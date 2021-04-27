رؤية السعودية 2040.. أحدث خطط الأمير محمد بن سلمان‎

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، عن عزمه إطلاق خطة طموحة أخرى تحمل اسم ”رؤية السعودية 2040“ فور انتهاء الخطة الحالية التي تحمل اسم ”رؤية 2030“ وتنتهي بعد قرابة تسع سنوات.

وكان بن سلمان يستعرض في لقاء متلفز بثته عدة محطات محلية، أرقاماً ومؤشرات إيجابية عن الوظائف والمساكن وجودة الحياة والاستثمارات والعوائد المالية بعد خمس سنوات من إطلاق ”رؤية 2030“.

وتوقع بن سلمان أن تتحقق كثير من أهداف الرؤية قبل موعدها النهائي، ليكشف أن بلاده ستطلق حينها مشروعاً جديداً يستهدف المنافسة العالمية تحت عنوان ”رؤية 2040“.

ويقود بن سلمان رؤية 2030 التي تستهدف تنويع مصادر الدخل عن طريق الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعات المتنوعة بما فيها العسكرية، والترفيه، بهدف جلب عوائد جديدة للخزينة بجانب عوائد النفط الذي ظلت بلاده تعتمد عليه لعقود.

كما تستهدف الخطة توفير وظائف ومنازل للسعوديين، وتحسين جودة الحياة في المملكة وتحويلها لوجهة عالمية للسياح والمستثمرين.