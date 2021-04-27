كيف يختار ولي العهد السعودي فريقه الحكومي لينجز أهداف خطته التنموية الطموحة؟

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، عن الطريقة التي يختار بها فريقه الحكومي الذي يعتمد عليه في تحقيق خطة البلاد التنموية الطموحة (رؤية 2030)، حيث يشترط في الشخص المستهدف، وجود شغف لديه في قطاع أو تخصص يتواءم ومنصبه.

جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة مع الأمير الشاب حول نتائج الخمس سنوات الماضية من ”رؤية 2030″، حيث أشار إلى أن اختيار الفريق الحكومي لتنفيذ الرؤية، كان من أصعب المراحل، وأنه بجانب القدرة يشترط الكفاءة في الشخص، والشغف بالعمل الذي سيعين فيه.

واستشهد بن سلمان الذي بثت حديثه عدة محطات تلفزة محلية، بتعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في منصب وزير الرياضة، قائلاً: إن ”الرياضة كانت قضيته الأساسية بالإضافة لكفاءته وقدرته“.

وتحدث بن سلمان عن بداية الإعداد للرؤية قبل 5 سنوات لإطلاقها، وقال: إن ”عام 2015 كان صعباً للغاية، حيث أن 80% من الوزراء غير أكفاء، ولا يمكن تعيينهم حتى بأصغر شركة في صندوق الاستثمارات العامة“.

وأضاف أن نوابا ووكلاء وزراء وباقي قيادات الوزراء، كانوا بالمستوى ذاته، وعملهم روتيني يستهدف تسيير المعاملات، بينما يغيب العمل الاستراتيجي والتخطيطي لتحقيق الأهداف في المستقبل.

سمو #ولي_العهد: 80% من الوزراء في عام 2015 غير اكفّاء ولا أعينهم حتى في أصغر شركة.#محمد_بن_سلمان_على_السعودية#لقاء_ولي_العهد pic.twitter.com/Gm4AmEQlBh — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 27, 2021

وأشار بن سلمان إلى أنه أجرى تصنيفاً لعشرين قيادي في كل وزارة من وزارات الحكومة، ليستنتج أن 90% منهم في النطاق الأحمر والأصفر، بينما 10% فقط منهم في النطاق الأخضر الذي يمكن الاعتماد عليه.

وأجرت السعودية في العام 2015 وما بعده، سلسلة تغييرات حكومية شملت الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما يشبه إعادة الهيكلة الحكومية، وأنشأت وزارات ومؤسسات وألغت أخرى.

وقدم بن سلمان في حديثه، تصوراً إيجابياً عن مستقبل تطبيق ”رؤية 2030″، وقال إنها تسير بالشكل المخطط له، بينما تفوق النتائج المتحققة، الأهداف الموضوعة لها.