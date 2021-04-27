ما هي الرسالة التي وجهها الأمير محمد بن سلمان إلى السعوديين؟ (فيديو)

وجه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مواطنيه، في ختام لقاء تلفزيوني استعرض خلاله إنجازات رؤية 2030 خلال السنوات الماضية.

وردا على سؤال وجهه المحاور عبدالله المديفر في برنامجه الليوان، على قناة روتانا خليجية، عن أهم رسالة يود الأمير أن يوجهها للسعوديين، قال بن سلمان: ”استمر.. حققنا إنجازات كبيرة جدا في الأربع سنوات الماضية، نحقق أكثر إلى 2025 ومن ازدهار إلى ازدهار إن شاء الله“.

واستعرض الأمير محمد بن سلمان في اللقاء، الذي استمر نحو ساعتين، عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية داخل وخارج المملكة؛ حيث كشف عن خطة لبيع حصة واحد بالمئة من شركة أرامكو إلى شركة عالمية للطاقة.

كما استعرض ولي العهد السعودي سياسة المملكة الخارجية، قائلا إنها ”قائمة على مصالح السعودية“، مشيرا إلى أن المملكة لا تقبل أي ضغوط أو تدخل في شؤونها الداخلية.