الأمير محمد بن سلمان: نريد علاقات طيبة مع إيران ومشكلتنا معها في تصرفاتها

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن سياسة بلاده الخارجية قائمة على مصالح السعودية، مشيرا إلى أن المملكة لا تقبل أي ضغوط أو تدخل في شؤونها الداخلية.

وقال إن الولايات المتحدة شريك استراتيجي، وإن الرياض ليس لديها سوى خلافات قليلة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتعمل على حلها.

وأضاف ولي العهد السعودي، في مقابلة مع برنامج ”الليوان“ على فضائية روتانا خليجية: ”نعمل على تعزيز التحالفات مع شركائنا في أنحاء العالم، وصنع شراكات مع الجميع لمصالح المملكة العربية السعودية بما لا يضر أي دولة أخرى“.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، قال بن سلمان: إن ”إيران دولة جارة.. ونطمح أن تكون لنا علاقة طيبة ومميزة معها.. ولا نريد أن يكون وضعها صعبًا.. بل أن تكون مزدهرة.. ولدينا مصالح مشتركة لدفع المنطقة والعالم للنمو والازدهار“.

وتابع: ”نريد علاقات طيبة مع إيران.. ومشكلتنا معها في تصرفاتها وبرنامجها النووي وصواريخها الباليستية.. ونتمنى أن نتجاوز الإشكاليات وأن ننعم بعلاقات طيبة“.

وفي الملف اليمني، ذكر ولي العهد السعودي أن الأزمةالأخيرة ليست الأولى بين السعودية واليمن مستعرضا عددا من المحطات في ذات السياق.

الأمير #محمد_بن_سلمان: أزمة #اليمن بدأت بتوسع الحوثيين ووصولهم إلى #صنعاء وانقلابهم على الشرعية وهذا غير قانوني.. ولا توجد أي دولة تقبل ميليشيات على حدودها#إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/LFFuZcC2vt — إرم نيوز (@EremNews) April 27, 2021

وقال الأمير إن ”الأزمة الأخيرة بدأت مع توسع الحوثي حتى وصوله إلى صنعاء والانقلاب على الشرعية“.

وقال: ”لا يوجد أي دولة في العالم تقبل أن تكون هناك ميليشيا أو تنظيمات مسلحة على حدودها.. ونتمنى من الحوثي الجلوس على طاولة المفاوضات مع كافة الأطراف اليمنية لوقف إطلاق النار“.

وتابع: ”لا شك بأن الحوثي على علاقة قوية بالنظام الإيراني.. لكنه في الأخير يمني ولديه نزعة العروبية واليمنية.. ونتمنى أن تحيا فيه بشكل أكبر ويراعي مصالحه ومصالح وطنه قبل أي شيء آخر“.