الأمير محمد بن سلمان: دستورنا القرآن ولا عقوبة شرعية إلا بنص

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن القرآن الكريم كان وسيظل هو دستور المملكة العربية السعودية.

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الأمير #محمد_بن_سلمان: دستورنا هو القرآن والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك — إرم نيوز (@EremNews) April 27, 2021

وأضاف، في مقابلة مع برنامج ”الليوان“ على فضائية روتانا خليجية، أن دستور المملكة هو القرآن ”كان والآن وسوف يستمر للأبد، والنظام الأساسي للحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية.. نحن كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن“.

وتابع: ”لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي نحن فقط ملزمون بتطبيق النصوص المنصوص عليها بالقرآن بشكل واضح.. لا يجب أن أطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة“.

ولفت ولي العهد إلى أن ”الأحاديث المتواترة هي الأحاديث الملزمة على عكس الآحاد والخبر“.