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الأمير محمد بن سلمان يتحدث عن إنجازات رؤية 2030 خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 27 أبريل 2021 20:20 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2021 20:52 GMT

الأمير محمد بن سلمان يتحدث عن إنجازات رؤية 2030 خلال 5 سنوات

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن محادثات جارية حاليًا لبيع حصة 1 بالمئة في شركة أرامكو إلى مستثمر رئيسي، مشيرًا إلى أن بيع حصة

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المصدر: فريق التحرير

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن محادثات جارية حاليًا لبيع حصة 1 بالمئة في شركة أرامكو إلى مستثمر رئيسي، مشيرًا إلى أن بيع حصة أخرى في أرامكو إلى مستثمرين دوليين قد يحدث في غضون العام أو العامين القادمين.

جاء تصريح ولي العهد خلال استعراضه إنجازات رؤية 2030 الاقتصادية للممكلة خلال السنوات الماضية، والتي قال إن مرحلتها الأولى ركزت على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، ووضع السياسات العامة وتمكين المبادرات.

وقال بن سلمان، في مقابلة مع برنامج ”الليوان“ على فضائية روتانا خليجية، إن النفط خدم السعودية وإن المملكة دولة قائمة قبل النفط، مشيرًا إلى أن فائض دخل السعودية من النفط في الماضي كان ضخمًا للغاية وكافيًا لتلبية احتياجاتنا لكن النمو السكاني أصبح يتطلب موارد أكبر.

ولفت ولي العهد إلى أن المملكة لديها فرص استثمارية ضخمة في قطاعات أخرى غير القطاع النفطي قد تكون بحجم 90 % تسعى السعودية إلى استغلالها في رؤية 2030.

وخلال استعراضه إنجازات الرؤية خلال السنوات الخمس الماضية، لفت ولي العهد إلى أن نسبة الإسكان ارتفعت من 47 % إلى 67  % في أربعة سنوات.

كما كشف أن معدل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي ارتفع بحلول الربع الرابع من 2019 بحجم 4.5%، مشيرا إلى أنه لولا جائحة كورونا لكان استمر إلى أكثر من 5%.

البطالة

واستعرض الأمير محمد بن سلمان إنجازات رؤية 2030 في محاربة البطالة، قائلاً إن نسبة البطالة كانت في بداية الرؤية 14 % ، وفي العام 2020 وصلت لنحو 11% والتي ارتفعت مجددا إلى 12 % بسبب جائحة كورونا، كاشفا أن المملكة ستصل هذا العام لنسبة 10 % خلال العام الحالي، و7 % بحلول العام 2030.

 

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