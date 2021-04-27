الأمير محمد بن سلمان يتحدث عن إنجازات رؤية 2030 خلال 5 سنوات

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن محادثات جارية حاليًا لبيع حصة 1 بالمئة في شركة أرامكو إلى مستثمر رئيسي، مشيرًا إلى أن بيع حصة أخرى في أرامكو إلى مستثمرين دوليين قد يحدث في غضون العام أو العامين القادمين.

جاء تصريح ولي العهد خلال استعراضه إنجازات رؤية 2030 الاقتصادية للممكلة خلال السنوات الماضية، والتي قال إن مرحلتها الأولى ركزت على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية، ووضع السياسات العامة وتمكين المبادرات.

وقال بن سلمان، في مقابلة مع برنامج ”الليوان“ على فضائية روتانا خليجية، إن النفط خدم السعودية وإن المملكة دولة قائمة قبل النفط، مشيرًا إلى أن فائض دخل السعودية من النفط في الماضي كان ضخمًا للغاية وكافيًا لتلبية احتياجاتنا لكن النمو السكاني أصبح يتطلب موارد أكبر.

سمو #ولي_العهد:

مع مرور الزمن ازداد حجم إنتاج ازداد بشكل طفيف جدًا، بينما ازداد حجم النمو السكاني بشكل ضخم جدًا، فأصبح النفط بالكاد يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة التي تعودنا عليها من الستينيات والسبعينيات والثمانينات، ومن هنا تأتي أهمية #رؤية_المملكة_2030#لقاء_ولي_العهد pic.twitter.com/qNHU03QVOC — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 27, 2021

ولفت ولي العهد إلى أن المملكة لديها فرص استثمارية ضخمة في قطاعات أخرى غير القطاع النفطي قد تكون بحجم 90 % تسعى السعودية إلى استغلالها في رؤية 2030.

صاحب السمو الملكي_الأمير #محمد_بن_سلمان:

لدينا فرص استثمارية ضخمة في قطاعات أخرى غير القطاع النفطي، قد تكون بحجم 90%، نسعى إلى استغلالها في #رؤية_المملكة_2030#لقاء_ولي_العهد pic.twitter.com/7HxRqOyeno — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 27, 2021

وخلال استعراضه إنجازات الرؤية خلال السنوات الخمس الماضية، لفت ولي العهد إلى أن نسبة الإسكان ارتفعت من 47 % إلى 67 % في أربعة سنوات.

صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان:

نسبة الإسكان ارتفعت من 47% إلى 60% فقط في 4 سنوات فقط من #رؤية_المملكة_2030، وهذا يعطي مؤشرا إلى أين نحن متجهون..#لقاء_ولي_العهد pic.twitter.com/Ffmzhuf3qL — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 27, 2021

كما كشف أن معدل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي ارتفع بحلول الربع الرابع من 2019 بحجم 4.5%، مشيرا إلى أنه لولا جائحة كورونا لكان استمر إلى أكثر من 5%.

سمو #ولي_العهد:

معدلات النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي كانت غير طموحة، لكن بحلول الربع الرابع من 2019 نما بحجم 4.5%، ولولا الجائحة لكان استمر إلى أكثر من 5%، وسوف نعود إن شاء الله في هذا العام والعام المقبل لنفس المستويات، ونزيد في المستقبل.#لقاء_ولي_العهد pic.twitter.com/p3yuyiv5zY — روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 27, 2021

البطالة

واستعرض الأمير محمد بن سلمان إنجازات رؤية 2030 في محاربة البطالة، قائلاً إن نسبة البطالة كانت في بداية الرؤية 14 % ، وفي العام 2020 وصلت لنحو 11% والتي ارتفعت مجددا إلى 12 % بسبب جائحة كورونا، كاشفا أن المملكة ستصل هذا العام لنسبة 10 % خلال العام الحالي، و7 % بحلول العام 2030.