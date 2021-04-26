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الملك سلمان يدعو أمير قطر لزيارة السعودية‎
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 18:20 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 18:55 GMT

الملك سلمان يدعو أمير قطر لزيارة السعودية‎

تلقّى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مساء اليوم الإثنين، رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتضمن دعوته لزيارة المملكة. وقالت وكالة

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المصدر: فريق التحرير

تلقّى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مساء اليوم الإثنين، رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتضمن دعوته لزيارة المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، سلّم أمير قطر مساء اليوم في الدوحة، دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة المملكة.

 

وكان وزير الخارجية السعودي، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى الدوحة في زيارة رسمية، حيث عقد لقاءً مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت تفعيل آليات مجلس التنسيق السعودي القطري، ومجالات التعاون بين البلدين.

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