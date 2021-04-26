الملك سلمان يدعو أمير قطر لزيارة السعودية‎

تلقّى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مساء اليوم الإثنين، رسالة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تتضمن دعوته لزيارة المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، سلّم أمير قطر مساء اليوم في الدوحة، دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، لزيارة المملكة.

#أمير_قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير #فيصل_بن_فرحان في قصر البحر بالعاصمة #الدوحة، بحسب ما قالت وكالة الأنباء السعودية (واس). "واس" قالت إن الوزير السعودي سلم أمير قطر دعوة من #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز لزيارة #السعودية. #إرم_نيوز pic.twitter.com/0vMKdZgr1N — إرم نيوز (@EremNews) April 26, 2021

وكان وزير الخارجية السعودي، قد وصل في وقت سابق اليوم، إلى الدوحة في زيارة رسمية، حيث عقد لقاءً مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناولت تفعيل آليات مجلس التنسيق السعودي القطري، ومجالات التعاون بين البلدين.