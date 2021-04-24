ولي العهد السعودي يحل ضيفًا على برنامج الليوان

يحل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء يوم غدٍ الإثنين، ضيفاً على برنامج ”الليوان“ الحواري الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“.

وكشف الأمير سطام بن خالد آل سعود، عن استضافة البرنامج الرمضاني لولي العهد الذي يحظى بشعبية واسعة في المملكة التي يقود فيها خطة تحول اقتصادية واجتماعية عملاقة.

بإذن الله تعالى سيكون سيدي #ولي_العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ضيف برنامج الليوان يوم الأثنين القادم 💚🇸🇦💚 pic.twitter.com/EMsFYHClOy — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) April 24, 2021

ويصادف اللقاء مرور خمس سنوات على إطلاق الخطة التي تحمل اسم ”رؤية 2030“ وتستهدف تنويع موارد البلاد بجانب النفط، وتوفير وظائف ومنازل للسعوديين، وتحسين جودة الحياة في المملكة بالتزامن مع تحويلها لوجهة سياحية عالمية.

ويظهر الأمير الشاب في مقابلات تلفزيونية سعودية وعالمية بين فترة وأخرى، حيث تتمتع بلاده بمكانة اقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية ترتبط بكون المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ومهد الديانة الإسلامية وقبلة المسلمين في العالم.