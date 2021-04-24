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ولي العهد السعودي يحل ضيفًا على برنامج الليوان
تاريخ النشر: 24 أبريل 2021 23:06 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2021 0:20 GMT

ولي العهد السعودي يحل ضيفًا على برنامج الليوان

يحل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء يوم غدٍ الإثنين، ضيفاً على برنامج "الليوان" الحواري الذي تبثه قناة "روتانا خليجية". وكشف الأمير سطام بن خالد

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المصدر: الرياض- إرم نيوز

يحل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء يوم غدٍ الإثنين، ضيفاً على برنامج ”الليوان“ الحواري الذي تبثه قناة ”روتانا خليجية“.

وكشف الأمير سطام بن خالد آل سعود، عن استضافة البرنامج الرمضاني لولي العهد الذي يحظى بشعبية واسعة في المملكة التي يقود فيها خطة تحول اقتصادية واجتماعية عملاقة.

 

ويصادف اللقاء مرور خمس سنوات على إطلاق الخطة التي تحمل اسم ”رؤية 2030“ وتستهدف تنويع موارد البلاد بجانب النفط، وتوفير وظائف ومنازل للسعوديين، وتحسين جودة الحياة في المملكة بالتزامن مع تحويلها لوجهة سياحية عالمية.

ويظهر الأمير الشاب في مقابلات تلفزيونية سعودية وعالمية بين فترة وأخرى، حيث تتمتع بلاده بمكانة اقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية ترتبط بكون المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ومهد الديانة الإسلامية وقبلة المسلمين في العالم.

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