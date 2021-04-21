التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة استهدفت "خميس مشيط" بالسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف -بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية- أن ”محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية“.

وأضافت الوكالة أن ”التحالف يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي“.

ومنذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، العودة عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، كثفت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، هجماتها ضد الأهداف المدنية في السعودية، مستخدمة تقنيات تشير تقارير استخباراتية إلى أنها تسلمتها من طهران، لا سيما الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة المسيرة.