الشرطية السعودية عهود تثير إعجاب مواطنيها بزيها العسكري داخل الحرم المكي

انتزعت شرطية سعودية شابة تدعى عهود، إعجاب مواطنيها، مساء الإثنين، بعدما ظهرت بزيها العسكري، داخل الحرم المكي، الذي يؤدي فيه المعتمرون مناسكهم بينما يقدم لهم فريق كبير من رجال الأمن والموظفين والعاملين الخدمات والحماية.

وأثارت صور عهود التي نشرتها وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في تويتر، ردود فعل واسعة، أشاد غالبية أصحابها بجهود النساء العاملات في مجال الأمن، في توفير الحماية والنظام والتأكد من تطبيق القوانين والتعليمات، سيما للمعتمرات والزائرات اللاتي يفضلن التعامل مع نساء مثلهن.

ومع ذلك، فإن الانتقادات لا تزال موجود عند البعض لعمل المرأة بشكل عام، أو لارتدائها زياً عسكرياً، أو حتى لعملها في الحرم المكي.

مافيها شئ عمل شريف وماهناك خوف

عليهم وهذا افضل للتعامل مع النساء

والحمد لله القوات متواجدة بانواعها في

خدمة الحرمين الشريفين ونسال الله

يديم الأمن والإيمان لجميع المسلمين — سعد بن سعيّد المالكي (@abn_saeid) April 19, 2021

للأسف لا يليق هذا بالمرأة المعززة المكرمة كما لا يليق بحرم الله والله المستعان — عبدالله (@Aaaaanazy) April 19, 2021

البس العسكري بحد ذاته حشمه وهيبه ووقار وبنت الرجال ماينخاف عليها وهاذا العمل للنساء شيء طيب فيه المعتمرات والحاجات البعض منهن يحتاج مساعده بدل مايساعدها رجل الأمن تقوم هاذي الشرطيه بمساعدتها والنساء هن خوات الرجال وبنات الرجال من مطمأن — أبو فهد العنزي (@Saleh_Alenezi53) April 19, 2021

وتعمل السعوديات في وزارة الداخلية منذ سنوات طويلة، برتب عسكرية مختلفة (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب)، وفي قطاعات السجون والإصلاحيات وحرس الحدود، ومركز العمليات الموحد، والمرور والشرطة والدوريات والدفاع المدني، إضافة إلى قوة أمن المسجد الحرام.

وافتتحت الرياض قبل نحو عامين، أول معهد تدريب نسوي للأمن العام، يندرج ضمن خطط الاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية في الأمن العام وتخرجت من أقسامه دورات تخصصية عدة، هيأت الخريجات للعمل في قطاعات وأفرع الأمن العام.