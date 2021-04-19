السعودية

الشرطية السعودية عهود تثير إعجاب مواطنيها بزيها العسكري داخل الحرم المكي
تاريخ النشر: 19 أبريل 2021 20:12 GMT
تاريخ التحديث: 19 أبريل 2021 21:05 GMT

الشرطية السعودية عهود تثير إعجاب مواطنيها بزيها العسكري داخل الحرم المكي

انتزعت شرطية سعودية شابة تدعى عهود، إعجاب مواطنيها، مساء الإثنين، بعدما ظهرت بزيها العسكري، داخل الحرم المكي، الذي يؤدي فيه المعتمرون مناسكهم بينما يقدم لهم

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المصدر: مكة المكرمة – إرم نيوز

انتزعت شرطية سعودية شابة تدعى عهود، إعجاب مواطنيها، مساء الإثنين، بعدما ظهرت بزيها العسكري، داخل الحرم المكي، الذي يؤدي فيه المعتمرون مناسكهم بينما يقدم لهم فريق كبير من رجال الأمن والموظفين والعاملين الخدمات والحماية.

وأثارت صور عهود التي نشرتها وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في تويتر، ردود فعل واسعة، أشاد غالبية أصحابها بجهود النساء العاملات في مجال الأمن، في توفير الحماية والنظام والتأكد من تطبيق القوانين والتعليمات، سيما للمعتمرات والزائرات اللاتي يفضلن التعامل مع نساء مثلهن.

ومع ذلك، فإن الانتقادات لا تزال موجود عند البعض لعمل المرأة بشكل عام، أو لارتدائها زياً عسكرياً، أو حتى لعملها في الحرم المكي.

وتعمل السعوديات في وزارة الداخلية منذ سنوات طويلة، برتب عسكرية مختلفة (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب)، وفي قطاعات السجون والإصلاحيات وحرس الحدود، ومركز العمليات الموحد، والمرور والشرطة والدوريات والدفاع المدني، إضافة إلى قوة أمن المسجد الحرام.

وافتتحت الرياض قبل نحو عامين، أول معهد تدريب نسوي للأمن العام، يندرج ضمن خطط الاستفادة من العنصر النسائي في عدد من التخصصات الأمنية والفنية في الأمن العام وتخرجت من أقسامه دورات تخصصية عدة، هيأت الخريجات للعمل في قطاعات وأفرع الأمن العام.

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