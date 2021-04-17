مجلس الأمن يرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن

أكد مجلس الأمن الدولي الجمعة، ترحيبه بالمبادرةالسعودية بشأن إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل.

ودعا المجلس في بيان، الأطراف كافة للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتفاوض دون شروط مسبق.

وقال المجلس إن التصعيد في مدينة مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وعلى الحوثيين وقفه.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد، ومشددا على ضرورة خفض التصعيد.

وفي 22 مارس الماضي،أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة طرحت ”مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن“.

وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي، إن ”المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة“، مشددا على أن ”وقف إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة“.

وأضاف أن المبادرة السعودية ”تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن“. داعيا كلا من ”حكومة اليمن والحوثيين إلى الموافقة على المبادرة“.

وأكد وزير الخارجية السعودي، أن ”التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة، كما أن إيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي“.

وشدد بن فرحان على أن التحالف العربي ”سيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة“.