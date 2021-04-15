السعودية.. "حريق محدود" داخل جامعة جازان إثر محاولة استهداف حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، اندلاع حريق محدود داخل جامعة جازان، في محاولة استهداف حوثية تم التصدي لها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن ”قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء الأربعاء وصباح الخميس من اعتراض وتدمير 4 طائرات من دون طيار مفخخة و5 صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعده تجاه مدينة جازان“.

وأضاف المالكي أن ”الميليشيا الحوثية حاولت استهداف عدد من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني“.

وتابع أن محاولات الاستهداف الحوثية شملت جامعة جازان، مشيرا إلى أنه ”نتج عن عملية الاعتراض والتدمير سقوط وتناثر شظايا الاعتراض في حرم الجامعة، ما نتح عنه نشوب حريق محدود تمت السيطرة علية دون خسائر بالمدنيين“.

وأكد أن ”محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام الطائرات من دون طيار المفخخة والصواريخ البالستية“، مشددا على أن ”هذه الأعمال العدائية تمثل جرائم حرب“.