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الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من أردوغان
تاريخ النشر: 14 أبريل 2021 20:27 GMT
تاريخ التحديث: 14 أبريل 2021 20:55 GMT

الملك سلمان يتلقى اتصالاً هاتفياً من أردوغان

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضحت

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المصدر: فريق التحرير

قالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، الأربعاء، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن أردوغان هنأ الملك سلمان خلال الاتصال بشهر رمضان المبارك.

وأضافت ”واس“ أن الملك سلمان أعرب عن شكره لأردوغان على التهنئة بالشهر الفضيل، داعياً الله أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء.

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