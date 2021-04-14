مسؤول سعودي: أي اتفاق مع إيران لا يتطرق بفعالية لمخاوف دول المنطقة لن يكلل بالنجاح

قال مسؤول سعودي اليوم الأربعاء، إن المملكة ترى أن أي إحياء للاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية يجب أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من المناقشات التي تشارك فيها دول المنطقة بهدف توسيع بنود الاتفاق.

وقال السفير رائد قرملي مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية السعودية لرويترز: ”إن أي اتفاق لا يبدد بفعالية المخاوف ذات الصلة ببرنامج إيران الصاروخي ودعمها لوكلاء إقليميين لن يكلل بالنجاح“.

وأصدرت السعودية بيانا في وقت سابق يدعو إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران بمحددات أقوى وأطول أمدا.

وقال قرملي: ”السعودية غير مهتمة بتعطيل أو عرقلة المفاوضات الجارية.. بل معنية بضمان نجاحها في تحقيق النتائج المرجوة بفعالية“.

وأضاف: ”نود التأكد على الأقل من أن أي موارد مالية يتيحها الاتفاق النووي لإيران لا تستخدم لزعزعة استقرار المنطقة“.

وتستهدف المحادثات التي تُجرى في فيينا إعادة كل من الولايات المتحدة وإيران إلى الامتثال لبنود الاتفاق بعد انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في 2018، وإعادته فرض عقوبات على طهران التي ردت بانتهاك بعض القيود النووية.

وقال قرملي: ”يمكننا أن نبدأ باتفاق نووي والانتقال إلى صيغة أخرى ستناقش كل هذه القضايا بطريقة إيجابية“، مضيفا أن هناك إجماعا بين الدول العربية وقوى عالمية على الحاجة إلى محادثات موسعة وشاملة.

وتابع: ”ربما يمكن أن تبدأ مثل هذه العملية من خلال إجراءات لبناء الثقة، بالحد من التوترات، وبالحد من سباق التسلح في المنطقة ثم البناء على هذه الخطوات من أجل مستقبل أفضل لنا جميعا“.

وقال المسؤول إن السعودية، ملتزمة بالعمل من أجل تحقيق سلام وأمن مستدامين لكنها تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي.

وأضاف: ”أمننا واستقرارنا ليسا محلا للتفاوض“.