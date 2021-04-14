السعودية "تتابع بقلق" رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%

أعلنت السعودية يوم الأربعاء، أنها تتابع بقلق إعلان إيران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، ”الأمر الذي لا يمكن اعتباره برنامجا مخصصا للاستخدامات السلمية“.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“: إن المملكة ”تدعو إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر“.

وطالبت طهران ”الانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حاليا، اتساقا مع تطلعات المجتمع الدولي تجاه تسخير إيران برنامجها النووي لأغراض سلمية وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويحدِ من انتشار أسلحة الدمار الشامل“.

وأكد البيان ”أهمية توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول، وبما يعزز إجراءات الرصد والمراقبة ويضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي أو تطوير القدرات اللازمة لذلك“.