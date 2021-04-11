السعودية.. تدمير صاروخ باليستي وطائرة دون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثيين نحو جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، وطائرة دون طيار مفخخة.

وقال التحالف العربي، في بيان له، إن الصاروخ، والطائرة المفخخة، أطلقتهما ميليشيات الحوثيين من اليمن تجاه جازان السعودية.

#التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه #جازان#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) April 11, 2021

وأكد التحالف العربي أن محاولات الميليشيات الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين.

وشدد التحالف على أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.