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السعودية.. تدمير صاروخ باليستي وطائرة دون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثيين نحو جازان
تاريخ النشر: 11 أبريل 2021 18:07 GMT
تاريخ التحديث: 11 أبريل 2021 18:21 GMT

السعودية.. تدمير صاروخ باليستي وطائرة دون طيار أطلقتهما ميليشيات الحوثيين نحو جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، وطائرة دون طيار مفخخة. وقال التحالف العربي، في بيان له، إن الصاروخ،

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المصدر: فريق التحرير

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي، وطائرة دون طيار مفخخة.

وقال التحالف العربي، في بيان له، إن الصاروخ، والطائرة المفخخة، أطلقتهما ميليشيات الحوثيين من اليمن تجاه جازان السعودية.

وأكد التحالف العربي أن محاولات الميليشيات الحوثية العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين.

وشدد التحالف على أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي.

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