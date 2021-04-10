السعودية: إعدام 3 جنود من منسوبي وزارة الدفاع بتهمة الخيانة العظمى

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 جنود من منسوبي وزارة الدفاع بتهمة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية واس:“أقدم كل من (الجندي الأول/ محمد بن أحمد بن يحيى عكام ، والجندي الأول/ شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي ، والجندي الأول/حمود بن إبراهيم بن علي حازمي)، من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى“.

وتابعت:“أسفر التحقيق معهم عن إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة، ومصالحها العسكرية، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم، ثبت ما نُسب إليهم مما جعلهم في حلٍ من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه“.

وأشار البيان إلى أنه“قد صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم، والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم“.

ووذكر أنه“قد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين، في هذا اليوم السبت (1442/8/28هـ) ، في قيادة المنطقة الجنوبية“.