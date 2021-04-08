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التحالف: اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جازان
تاريخ النشر: 08 أبريل 2021 20:57 GMT
تاريخ التحديث: 08 أبريل 2021 21:55 GMT

التحالف: اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

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المصدر: فريق التحرير

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبر حسابها الرسمي على موقع ”التويتر“، قول التحالف إنه جرى ”اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان“.

وأشار التحالف إلى أنها ”محاولات عدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا الحوثية وتعد جرائم حرب“، مؤكدًا اتخاذ ”الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني“.

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