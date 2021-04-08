ردا على تصريحات نانسي بيلوسي بشأن السدحان.. أمير سعودي: الوحشية هي ما حدث في غوانتانامو

انتقد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، تصريحات لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، حول حكم بالسجن ضد السعودي عبدالرحمن السدحان، المتهم بالعمل مع تنظيم داعش.

والسدحان (38 عاما) هو أحد موظفي هيئة الهلال الأحمر السعودي، تم توقيفه في مارس/آذار عام 2018، وأصدرت محكمة قضايا الإرهاب السعودية أخيرا حكما بالسجن 20 عاما إضافة إلى المنع من السفر في حقه؛ ما انتقدته نانسي بيلوسي.

وشارك الأمير سطام بن خالد، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو، من مقابلة مع السفير السعودي السابق في واشنطن الأمير بندر بن سلطان، تحدث فيها عن تنظيم القاعدة، وكيف أن الدول الغربية كانت تعتبر أعضاء فيه ”منشقين“ قبل هجمات سبتمر 2001، بينما كانت السلطات السعودية تراهم ”متطرفين“ وعلق على المقطع قائلا: ”التاريخ يعيد نفسه فهل من متعظ”.

التاريخ يعيد نفسه فهل من متعظ ⁉️ pic.twitter.com/dDIBkbMPMm — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) April 7, 2021

وأضاف الأمير: ”رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصف الحكم على شخص كان يدافع عن داعش بأنه عمل وحشي، الوحشية هي ما حدث في سجن غوانتانامو من اعتقالات وتعذيب دون محاكمات أو محامين لسنين طويلة بتهمة الاشتباه في الانتماء للقاعدة فقط.. عملية الاشتباه دون أي دليل تلك هي الوحشية الحقيقية“.

وتابع الأمير: ”تصريحات الإدراة الأمريكية والشخصيات الحكومية هي تدخل في شؤون الدول الداخلية بذريعة الحقوق وهم أول من يتجاهلها إذا تعارضت مع أمنهم القومي ومصالحهم.. كفاكم متاجرة بالحقوق فلقد أصبحت مكشوفة لأصغر مواطن عربي“.