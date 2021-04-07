التحالف يدمر طائرة حوثية مفخخة استهدفت "خميس مشيط"

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الخميس، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط جنوبي غرب السعودية.

ووصف التحالف ”المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل المليشيا الحوثية، بأنها جرائم حرب“، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد التحالف ”اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني“.

ومنذ إعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، العودة عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، كثفت هجماتها ضد الأهداف المدنية في السعودية، مستخدمة تقنيات تشير تقارير استخباراتية إلى أنها تسلمتها من طهران، لا سيما الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة المسيرة.